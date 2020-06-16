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Вор под видом помощника Петросяна украл деньги на похоронах Трушкина

14:41
  • вторник
  • 16 июня 2020

Пострадал глава ритуальной службы

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал о преступлении, которое произошло на похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина. 
Памяти Анатолия Трушкина

Умершего от коронавируса Трушкина похоронили 12 июня на Митинском кладбище в Москве. Похороны оплатил друг семьи - художник Сафронов.

На прощание с писателем пришел неизвестный молодой человек, который представился помощником юмориста Евгения Петросяна. Он заявил, что народный артист РСФСР не смог приехать на церемонию из страха перед коронавирусом.  

"Он оказался весьма коммуникабельным, - рассказал Лука Затравкин sobesednik.ru. - Быстро втерся ко всем в доверие. Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура. После чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и был таков".

Преступник украл 520 тысяч рублей. Полицейские сняли отпечатки пальцев вора и составили его фоторобот. Ведется розыск подозреваемого. 

Напомним, что Анатолий Трушкин скончался 9 июня. Он три недели провел в реанимации. У писателя были серьезно поражены легкие. Родственники Трушкина тоже заболели COVID-19, но в легкой форме.    

Видео: Анатолий Трушкин в программе "Приглашает Борис Ноткин"

 

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