Вор под видом помощника Петросяна украл деньги на похоронах Трушкина

Пострадал глава ритуальной службы

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал о преступлении, которое произошло на похоронах писателя-сатирика Анатолия Трушкина.

Умершего от коронавируса Трушкина похоронили 12 июня на Митинском кладбище в Москве. Похороны оплатил друг семьи - художник Сафронов.

На прощание с писателем пришел неизвестный молодой человек, который представился помощником юмориста Евгения Петросяна. Он заявил, что народный артист РСФСР не смог приехать на церемонию из страха перед коронавирусом.

"Он оказался весьма коммуникабельным, - рассказал Лука Затравкин sobesednik.ru. - Быстро втерся ко всем в доверие. Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура. После чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и был таков".

Преступник украл 520 тысяч рублей. Полицейские сняли отпечатки пальцев вора и составили его фоторобот. Ведется розыск подозреваемого.

Напомним, что Анатолий Трушкин скончался 9 июня. Он три недели провел в реанимации. У писателя были серьезно поражены легкие. Родственники Трушкина тоже заболели COVID-19, но в легкой форме.

Видео: Анатолий Трушкин в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"