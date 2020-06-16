В России снизилась угроза терактов

Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников

За десять лет сотрудники Национального антитеррористического комитета предотвратили около 700 преступлений. Уровень террористической угрозы в России заметно снизился. Об этом сегодня доложил президенту Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников. Встреча прошла в Ново-Огарёве, передает "ТВ Центр".

"На сегодняшний момент практически выстроена система мер противодействия терроризму на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионат Европы, который проходил в 2018 году", - сказал председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

В стране выстроена эффективная система противодействия терроризму. Выявляются и перекрываются каналы финансирования группировок. Большое внимание уделяется профилактике преступлений. В этой работе участвуют не только силовики - к ней привлекают религиозных деятелей и представителей гражданского общества.

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