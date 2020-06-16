ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России снизилась угроза терактов

14:38
  • вторник
  • 16 июня 2020

Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников

За десять лет сотрудники Национального антитеррористического комитета предотвратили около 700 преступлений. Уровень террористической угрозы в России заметно снизился. Об этом сегодня доложил президенту Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников. Встреча прошла в Ново-Огарёве, передает "ТВ Центр".

"На сегодняшний момент практически выстроена система мер противодействия терроризму на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионат Европы, который проходил в 2018 году", - сказал председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

В стране выстроена эффективная система противодействия терроризму. Выявляются и перекрываются каналы финансирования группировок. Большое внимание уделяется профилактике преступлений. В этой работе участвуют не только силовики - к ней привлекают религиозных деятелей и представителей гражданского общества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Директор ФСБ России Александр Бортников
Директор ФСБ России Александр Бортников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.