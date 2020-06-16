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В Подмосковье спасли 4-летнего ребенка, блуждавшего по трассе

15:13
  • вторник
  • 16 июня 2020

Мальчик не смог объяснить, где живет и как оказался на дороге

Сотрудники ГИБДД Подмосковья спасли четырехлетнего ребёнка, который один шел по проезжей части. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Автоинспекторы патрулировали трассу М-8 "Холмогоры" и обратили внимание на маленького мальчика, который направлялся в сторону Сергиево-Посадского городского округа. Взрослых рядом с ним не было, и он не мог объяснить, где живёт и как оказался на дороге. Сотрудникам ГИБДД удалось разыскать родителей юного путешественника, которые проживают в селе Сватково, и вернуть им ребёнка.

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Сотрудники ГИБДД спасли 4-летнего ребенка, блуждавшего по трассе
Сотрудники ГИБДД спасли 4-летнего ребенка, блуждавшего по трассе
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