Как обезопасить детей на прогулке от заражения COVID-19

Действенное средство – солевой раствор

Несмотря на ослабление введенных из-за угрозы коронавируса в российских регионах ограничений, опасность заражения остается. В Роспотребнадзоре объяснили, как детям во время разрешенных теперь прогулок избежать инфицирования COVID-19.

Родители должны проинструктировать своих чад, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица. Если это все же произошло, необходимо сразу же принять соответствующие меры.

"Объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции.Если все же это произошло, необходимо сразу же обработать дезинфицирующим средством вокруг рта и лицо, а также прополоскать рот и нос изотоническим солевым раствором или водой", - говорится в сообщении ведомства.

Соблюдение социальной дистанции – не менее 2 метров - никто не отменял. В случае, если ребенку трудно придерживаться этого правила, родителям надо выбрать менее людное место для прогулки. Брать ребенка с собой в магазин категорически не рекомендуется.

Руки и открытые участки кожи надо продезинфицировать на улице. А дома лучше сразу принять душ.

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