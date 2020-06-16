ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бабкина рассказала о "нежных отношениях" с Розенбаумом

15:41
  • вторник
  • 16 июня 2020

У артистов был не только творческий союз

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о своем романе с музыкантом Александром Розенбаумом. По словам певицы, они делали сообща удивительные вещи.

"Когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежные отношения друг к другу. Я не стесняюсь это говорить", - рассказала Бабкина в студии программы "Судьба человека", добавив, что Александр Розенбаум сочинял для "Русской песни" прекрасные композиции.

Артистка сообщила, что они и сейчас в хороших отношениях. "Улыбаемся друг другу. Каждый знает о своем. Но не все, конечно, мы говорим вслух", - приводит слова Бабкиной "Телепрограмма".

Накануне художественный руководитель ансамбля "Русская песня", которая ранее переболела коронавирусом, поделилась воспоминаниями о пребывании в коме. По словам Надежды Бабкиной, она слышала в коме, что говорят доктора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Певец Александр Розенбаум
Певец Александр Розенбаум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.