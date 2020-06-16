Бабкина рассказала о "нежных отношениях" с Розенбаумом

У артистов был не только творческий союз

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о своем романе с музыкантом Александром Розенбаумом. По словам певицы, они делали сообща удивительные вещи.

"Когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежные отношения друг к другу. Я не стесняюсь это говорить", - рассказала Бабкина в студии программы "Судьба человека", добавив, что Александр Розенбаум сочинял для "Русской песни" прекрасные композиции.

Артистка сообщила, что они и сейчас в хороших отношениях. "Улыбаемся друг другу. Каждый знает о своем. Но не все, конечно, мы говорим вслух", - приводит слова Бабкиной "Телепрограмма".

Накануне художественный руководитель ансамбля "Русская песня", которая ранее переболела коронавирусом, поделилась воспоминаниями о пребывании в коме. По словам Надежды Бабкиной, она слышала в коме, что говорят доктора.

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