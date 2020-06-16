Депутат Мосгордумы назвал особенности поступления в театральные вузы в этом году

Им сейчас сложно

Депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, как в этом году пройдут экзамены в театральные вузы.

Герасимов поговорил с ректорами ведущих театральных университетов и узнал о тонкостях приёма в период соблюдения мер безопасности. По его словам, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев надеется, что в июле собеседование пройдёт уже в привычной форме, а не в дистанционной, пока же абитуриенты присылают на сайт приемной комиссии вуза больше сотни видео в день.

Театральный институт им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова в этом году будет набирать два курса. Один из этих курсов предназначен для целевого поступления абитуриентов из Якутска, Тулы и Калуги. Он добавил, что руководителями мастерских станут Кирилл Пирогов и профессор Михаил Семаков. К вступительным испытаниям в этот вуз допускаются абитуриенты, которые прошли консультацию-прослушивание и три отборочных тура, а также вовремя подали документы в приёмную комиссию.

Кроме этого, абитуриентам надо будет сдать внутренние экзамены по русскому и литературе, прочитать басни и стихотворения, исполнить этюды на творческом испытании и пройти собеседование на тему драматургии и театра.

ГИТИС в этом году организует творческие экзамены в обычном формате в июле и августе. По словам ректора вуза Григория Заславского, прийти на прослушивание можно только по предварительной регистрации, соблюдая социальную дистанцию и имея при себе индивидуальные средства защиты.



По мнению Герасимова, университеты, в которых необходимо сдавать творческие экзамены, сейчас находятся в сложном положении, поскольку в театральном вузе важно взаимодействие преподавателя и абитуриента, точно так же, как театральному актёру важен живой зритель, а зритель не по ту сторону экрана.

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