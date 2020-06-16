Депутат Мосгордумы Киселева привела статистику погибших поклонников бейсджампинга

Этой сфере нужно правовое регулирование

Член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева считает необходимым провести круглый стол на тему бейсджампинга.

"Все-таки спорт подразумевает под собой большие физические и моральные вложения, красоту на старте, честную и спортивную борьбу по определенным правилам. В спорте нет бесшабашного безрассудства, которое опасно для жизни и окружающих. В свою очередь, экстремальный спорт – огромный риск для собственной жизни. При этом официальная статистика погибших поклонников бейсджампинга, без учета травм и инвалидностей, такова: за последние несколько лет зарегистрировано более 350 происшествий со смертельным исходом. Это очень большая цифра", - сказала Мария Киселева агентству "Москва".

Она отметила, что подобные "самоубийственные прыжки" с городских небоскребов сложно считать спортом, подчеркнув, что тем самым экстремалы подают отрицательный пример подрастающему поколению.

По ее мнению, необходимо провести широкую общественную дискуссия, посвященную теме бейсджампинга, добавив, что этому вопросу "необходимо правовое регулирование".

"Мне кажется, что нам нужно сесть за стол переговоров, с приглашением не только экстремалов, но и профессиональных спортсменов, жителей города. И только совместным обсуждением мы сможем выработать конкретные решения для того, чтобы обезопасить и этих ребят, и общество. Но я считаю, что законодательные инициативы и работа в этом направлении обязательно нужна", - подытожила Киселева.

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