Родные погибшего в ДТП с Ефремовым потребовали максимального наказания для актера

Близкие Захарова заявили, что борются за справедливость

Максимально возможный срок – такого наказания требуют для Михаила Ефремова близкие погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова. Регалии и звания в этом случае не играют никакой роли, заявили они в эфире телеканала "Россия 1".

"Кого-то за это накажут. Если это человек без регалий, без званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все. Мы боремся за справедливость, для того, чтобы перед законом были все равны", - сказала супруга брата Сергея Захарова Татьяна.

Татьяна подчеркнула, что принятие наркотиков усугубляет вину Ефремова. И, по общему мнению родных жертвы ДТП, самая высшая мера наказания, 12 лет – это справедливо. В то же время, как отмечал ранее адвокат семьи Захаровых, их устроит любой срок, на котором будет настаивать прокурор.

Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вечером 8 июня выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве. В результате лобового столкновения водитель отечественного автомобиля, 57-летний курьер Сергей Захаров, погиб. Ефремов, как выяснилось, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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