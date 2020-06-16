Отец - фигурист Владислав Тарасенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая ждет ребенка. Об этом во вторник рассказал спортивный агент Андрей Митьков.

По его словам, мамой спортсменка станет уже в самое ближайшее время. "Отцом ребенка является ее бойфренд, бывший фигурист Владислав Тарасенко", — приводит слова Митькова РИА Новости.

По данным СМИ, 22-летняя фигуристка и Владислав Тарасенко вместе более года. Липницкая является олимпийской чемпионкой Сочи-2014. Она завершила карьеру в 2017 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"