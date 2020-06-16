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Названы условия возобновления международных авиаперелетов

16:25
  • вторник
  • 16 июня 2020

В СНГ – в первую очередь

Россия возобновит авиасообщение с другими странами только тогда, когда все страны-участники различных авиационных конвенций согласятся возобновить полеты. Если говорить об очередности открытия авиалиний, то в первую очередь восстановится связь со странами СНГ, заявил спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.
Когда восстановится привычное авиасообщение по России

"Международные полеты могут открыться только тогда, когда большинство стран-участников всех конвенций одновременно согласятся возобновить эти полеты. Если одна страна будет против или две, а 10 за - ничего не произойдет", - цитирует Иванова агентство ТАСС. Спецпредставитель президента подчеркнул, что главным при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.

Что же касается очередности возобновления полетов, то в приоритете – партнеры по СНГ. Если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся, то "в государства СНГ мы полетим в первую очередь", сказал Иванов. Он напомнил, что авиасообщения с Грузией, к примеру, у России нет – и едва ли оно появится в ближайшее время.

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