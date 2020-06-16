Собянин открыл сезон летних веранд ресторанов и кафе

Открытие летних веранд - серьезный шаг

Москва возвращается к привычной, докоронавирусной жизни. Во вторник в столичных ресторанах начали работу летние веранды, а в зонах отдыха появились торговые точки с мороженым и напитками. В этом году разрешение на работу получили около трех тысяч таких объектов. Треть из них уже функционируют, остальные завершают подготовку к открытию. Сегодня на одной из летних веранд побывал Сергей Собянин. Глава города побеседовал с посетителями и выразил надежду, что столичная жизнь скоро снова войдет в привычную колею.

На летних верандах московских ресторанов весь день - не протолкнуться. Столики заняты с утра: компаниями, семьями и всеми, кто изголодался по привычной жизни, передает "ТВ Центр".

Привычная жизнь возобновилась для 200 тысяч сотрудников столичного общепита. Бармены, официанты и администраторы возвращаются на работу. Правда, пока им придется работать в несколько иных условиях.

"Разметка, информационные таблички, санитайзеры, перчатки для гостей, маски - при необходимости, и пока мы работаем, обслуживаем гостей только на летней веранде", - рассказал управляющий ресторана Дмитрий Грачев.

Открытие летних веранд - серьезный шаг, ставший возможным в условиях снижения числа заболевших коронавирусом. Дальше - больше, обещает мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со столичными рестораторами, которые этого дня ждали, похоже, даже больше, чем посетители.

"Ну вот смотрите, у нас после открытия - отмены пропусков - прошло 7-8 дней, мы утвердили открытие общепита, открытых веранд. Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть практически полная уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому надо реально готовиться к открытию", - заявил Собянин.

Эти пустующие залы скоро заполнятся. Пока же становятся привычными новые понятия – такие как "еда на вынос". Именно благодаря грамотной перестройке работы столичного общепита во время пандемии удалось избежать кризиса в этой сфере. Уровень оборота снизился всего на 30 процентов. А все из-за того, что на доставку перестроились почти пять тысяч точек общепита. Они кормили в том числе и врачей, которые круглосуточно работали в стационарах.

"Мы прикидывали по объему, это что-то около 25 процентов от общего объема общепита переключились и работали по заказу, в том числе и городским заказам. Если все вместе посчитать. Это, конечно, огромное падение общепита, но часть из них могла сохраняться", - рассказал Собянин.

Обязательными в московских кафе будут и дополнительные меры. К примеру, дезинфицировать столы и дверные ручки, а также проветривать помещения теперь будут каждые 2 часа. Ну а правило часто мыть руки, и не только перед едой, уже вошло в привычки москвичей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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