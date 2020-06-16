Почему обострилась обстановка на Корейском полуострове

Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность в Кремле

В Кремле внимательно наблюдают за происходящим на Корейском полуострове после взрыва межкорейского офиса связи. Ситуация вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Северные корейцы демонстративно уничтожили комплекс, обеспечивавший связь между Пхеньяном и Сеулом, заявив, что с южными соседями им больше нечего обсуждать за столом переговоров.

На кадрах, распространенных сегодня Генштабом КНДР, узел связи, построенный в 2018 году для переговоров между Северной и Южной Кореями, и ставший неким символом потепления в отношениях двух стран, уничтожает мощнейший взрыв. Больше никаких контактов, подчеркивают в Пхеньяне, объясняя произошедшее так:

"Сегодня наши военные полностью уничтожили совместный офис связи между севером и югом. Помимо этого, мы отрезали все линии коммуникации. Все это соответствует настрою разъярённого народа КНДР, который желает, чтобы наши враги дорого заплатили за свои преступления".

Одним из таких преступлений, стала агитационная компания, которую в начале этого месяца провели люди, бежавшие из Северной Кореи. Через границу они запустили пол миллиона воздушных шаров, к которым были прикреплены оскорбительные антиправительственные листовки. Хотя Пхеньян и Сеул договорились прекратить взаимную пропаганду. И даже закрепили это в соглашении, которое и было нарушено. В КНДР на это резко отреагировали, обвинив власти Юга в недружественных шагах. И даже пообещали вернуть войска на прежние позиции, чуть севернее демилитаризованной зоны.

Уже даже готов план действий, который сейчас изучают северокорейские военные. Они заявляют, что превратят границу в неприступную крепость и дальше будут усиливать бдительность. Южнокорейцы свои силы тоже на всякий случай перевели в режим повышенной готовности. Хотя эксперты уверены: ждать какого-то реального обострения ситуации не стоит.

"Речь не идет о каком-то прямом столкновении через вот реку, например. Или через границу этих двух государств. Там есть демилитаризованная четырехкилометровая зона и, конечно, северяне туда никаких войск вводить не будут", - рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований института Дальнего Востока Евгений Ким.

Да и не за этим Пхеньян устраивал этот показательный снос. Фактически этот узел связи из символа оттепели в отношениях двух стран превратился в символ несбывшихся надежд и невыполненных обещаний. Прежде всего, со стороны Сеула, который два года назад заверял северян в том, что странам нужно налаживать отношения. Возобновлять совместные экономические проекты. Как на земле, так и в море.

"С тех пор дело ограничивается только заявлениями о стремлении развивать отношения со стороны Южной Кореи. Но в практическом плане, прежде всего, экономических связей, в чем очень заинтересована Северная Корея ввиду тех санкций, наложенных на нее Советом Безопасности, односторонних американских санкций, вот этого не происходит", - говорит руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Вот Пхеньян и решил напомнить соседям об их обещаниях, фактически обнулив все те договоренности, которые были достигнуты на трех межкорейских саммитах, прошедших два года назад. Впрочем, это также можно расценить и как приглашение к новым переговорам. Однако до того, как в США изберут нового президента, уверены эксперты, они вряд ли состоятся. Потому как зависимость Южной Кореи от США колоссальна. Это прекрасно понимают и в КНДР, которую, кстати, начали активно использовать в предвыборной борьбе против Трампа.

Согласно новому докладу Стокгольмского института исследований проблем мира, в январе 2020 года Северная Корея располагала 30-40 ядерными боеголовками. Для сравнения, в январе 2017 года эта цифра составляла 10-20 штук. С тех пор Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном и обсуждал с ним вопросы разоружения. Речь идёт, как минимум, о провале его политики по сокращению ядерного арсенала Северной Кореи.

Но пока все это отошло на второй план. Миру в принципе сейчас не до проблем Корейского полуострова. А потому и реакции на этот подрыв узла связи и заявления Пхеньяна практически не было. Лишь Москва и Пекин призвали стороны к сдержанности.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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