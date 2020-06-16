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Штормовое предупреждение: москвичей предупредили о погодной аномалии

16:55
  • вторник
  • 16 июня 2020

Температурный фон превысил норму

В Москве объявлено штормовое предупреждение. Причина – аномальная жара, температура в ближайшие часы превысит 30 градусов выше ноля.
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в российских регионах

"В течение ближайшего часа температура повысится до 30-31 градуса, а в Москве при температуре выше 30 градусов, по согласованию с МЧС, выпускается штормовое предупреждение", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие. По словам Вильфанда, в течение этой недели такие предупреждения будут выпускаться часто.

Начиная с 16 июня в центре Европейской части России установился температурный фон выше нормы. Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что в течение нескольких дней будет аномально жарко – выше 30 градусов. Прохладнее станет только в конце недели, напоминает ТАСС.

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