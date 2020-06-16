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Сотни жителей Берлина помещены на карантин из-за новой вспышки COVID-19

17:28
  • вторник
  • 16 июня 2020

Коронавирус подтвержден у 57 человек

Карантин объявлен для жителей целого квартала берлинского района Нойкельн. Изолировано 369 домохозяйств после того, как тест на коронавирус оказался положительным у 57 человек.
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По решению городских властей под медицинское наблюдение взяли всех, кто проживал под одной крышей с зараженными. По предварительным данным, в каждой квартире проживало до 10 человек. Анализы сдали еще 256 жителей квартала, медики пока ждут результатов, сообщает портал Spiegel Online.

До этого дня в Берлине было выявлено 7,3 тысячи случаев заражения. 208 человек скончались. Всего в Германии коронавирусом заразились 186,8 тысячи человек, 8,8 тысячи пациентов умерли.

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