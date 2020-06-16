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Выяснились сроки отмены режима ЧС в Норильске

18:04
  • вторник
  • 16 июня 2020

Власти заявили, что "острая фаза" работ позади

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошла авария на ТЭЦ-3, будет снят к 20 июня. Работы по ликвидации последствий разлива топлива продолжатся – но уже на региональном уровне, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
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"Где-то в 20 числах федеральный характер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию будет снят и в дальнейшем работа будет продолжаться при региональном уровне руководства. Основные усилия будут сосредоточены на обработке берегов и притоков небольших ручьев", - сказал губернатор журналистам.

Александр Усс прибыл в Норильск с рабочим визитом, вместе с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным, полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. По словам губернатора, острая фаза работ по ликвидации ЧС в Норильске завершена. Собрано более 30 тысяч кубометров топливно-водной смеси. Методом сепарации топливо отделят от воды, а затем используют по назначению.

Авария на одном из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за подвижки фундамента хранилище получило повреждения, из него вытекло в грунт и воду около 21 тысячи тонн топлива.

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