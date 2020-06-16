Появилось видео смертельного ДТП под Челябинском

По факту аварии начата проверка

Страшное ДТП произошло под Челябинском. Большегруз на полном ходу протаранил 5 автомобилей. В Сети уже есть кадры этого момента, передает "ТВ Центр".

Всё случилось утром на трассе М5. 4 легковушки, которые первыми попали под удар, буквально расплющило. Последней в цепочке оказалась ещё одна фура, она получила не столь серьезные повреждения. Разрушены дорожные ограждения.

Жертвами аварии стали два человека. Ещё 6 пострадали. Двое из них в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

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