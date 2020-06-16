ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео смертельного ДТП под Челябинском

18:07
  • вторник
  • 16 июня 2020

По факту аварии начата проверка

Страшное ДТП произошло под Челябинском. Большегруз на полном ходу протаранил 5 автомобилей. В Сети уже есть кадры этого момента, передает "ТВ Центр".

Всё случилось утром на трассе М5. 4 легковушки, которые первыми попали под удар, буквально расплющило. Последней в цепочке оказалась ещё одна фура, она получила не столь серьезные повреждения. Разрушены дорожные ограждения.

Жертвами аварии стали два человека. Ещё 6 пострадали. Двое из них в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ДТП под Челябинском
ДТП под Челябинском
ДТП под Челябинском
ДТП под Челябинском
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.