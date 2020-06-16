Депутат МГД Елена Николаева рассказала, как поправки в Конституцию защитят права детей

Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля

В России полным ходом идет подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию России. С принятия основного закона в 1993 году прошло почти три десятка лет. За минувшие годы страна сильно изменилась, что потребовало изменений и в Конституции. Особое место среди предложенных поправок занимают пункты, касающиеся семьи и детства. О том, как эти поправки отражают современный государственный подход к социальным гарантиям, в беседе с журналистами "Аргументы и Факты" ответила депутат Московской городской Думы Елена Николаева.

По ее словам, несмотря на то, что в современной России есть немало законов, которые касаются защиты прав детей, законодательство должно соответствовать тем реалиям, в которых мы живем

"Законодательство должно соответствовать тем реалиям, в которых мы живем. Поэтому наша законодательная система постоянно совершенствуется, чтобы отвечать на запросы общества. Это применимо и к вопросам семейной политики, защиты прав детей. Приведу свежий пример: пандемия коронавируса. С середины марта дети сидят дома, оставшись без привычного обучения в школах и детских садах, без отдыха в летних лагерях. Родители, дети, педагоги оказались один на один со многими проблемами, в том числе системными. В некоторых семьях заболели родители, встал вопрос, с кем оставить детей. Возникла необходимость в дополнительной поддержке многодетных и наименее социально-защищенных семей. Предусмотреть подобные риски во всех деталях невозможно. В таких ситуациях граждане должны быть уверены в надежной поддержке государства, которое, в свою очередь, опирается на основной закон, на котором базируются все остальные нормативные акты — федеральные и региональные. Нужно, чтобы люди понимали: они всегда получат поддержку от государства. Именно поэтому конституционная поправка, декларирующая, что дети — приоритет государственной политики, кажется мне исключительно важной — и как депутату Московской городской думы, и как матери двоих детей", - сказала Елена Николаева.

Депутат отметила наиболее важные, по ее мнению, поправки, вынесенные на голосование. "Принципиально важным считаю приоритет семейного воспитания. Отдельно в Конституции зафиксирована поддержка традиционных семейных ценностей, в том числе защита самого понятия брака как союза мужчины и женщины. Такая принципиальная позиция в полной мере соответствует мировоззрению большинства россиян", - сказала Николаева.

Также Елена Николаева рассказала, почему в Конституции именно сейчас необходимо закрепить поправки, касающиеся института семьи. "Мы переживаем период атомизации, разобщенности. Семьи становятся меньше, часто живут в съемном жилье отдельно от старшего поколения, таким образом, лишаются традиционной помощи бабушек и дедушек. Сталкиваясь с трудностями, родители чувствуют, что остаются один на один со своими проблемами, как итог — расстаются. А страдают в первую очередь дети. И здесь на помощь должно прийти государство", - отметила она.

Елена Николаева подчеркнула и значение "детской" поправки в основной закон страны. "Я согласна с тем, что это вопросы очень личные, приватные. Но я верю, что механизм государственного присутствия может быть деликатным, но при этом он должен работать как часы. Это и детские сады, и школы, и система дополнительного образования, где при любых обстоятельствах должна сохраняться индивидуальная образовательная траектория для развития способностей каждого ребенка. Это и система здравоохранения, которая должна работать так, чтобы любая мать в любом регионе, вне зависимости от удаленности ее места проживания, знала — заболевший малыш получит эффективную помощь максимально быстро. Если в семье появился ребенок-инвалид, его родители должны быть уверены, что их будут сопровождать профильные ведомства, они получат медицинскую, психологическую, реабилитационную, консультационную помощь. Неполные семьи также должны постоянно ощущать заботу и внимание государства, а в случае уклонения от родительских обязанностей, быть уверенными, что государство встанет на защиту брошенной семьи и матерям с детьми не придется выживать, оставшись со своими проблемами один на один", - заявила она.

Парламентарий не обошла стороной и проблему тех детей, которые остались без родителей. "Я верю, что государство должно стремиться к тому, чтобы количество сиротских учреждений сокращалось, развивались разные формы и виды семейного устройства — опеки, ресурсных и приемных семей. Чтобы не было больше вопиющих случаев, когда органы опеки забирают детей из кровных семей из-за того, что не сделан ремонт или в холодильнике нет еды. Все усилия должны быть направлены на сохранение кровной семьи и ее сопровождения в трудной жизненной ситуации, если это еще возможно и не угрожает жизни ребенка. Нам необходима полная и системная перестройка всей системы охраны и заботы о детстве с точки зрения интересов детей и семьи. Эти нормы уже существуют в нашем законодательстве, но впервые мы ставим в центр именно социальной защиты детства, выносим это на конституционный уровень. В основном законе будет четко написано: государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения", - сказала Елена Николаева .

Как отметила Елена Николаева, в числе изменений в нашу Конституцию вносится принцип единства системы публичной власти. Преемственность и последовательность в исполнении принципов, заложенных в поправках, на всех уровнях, от федерального до местного, принесут позитивный эффект.

По словам депутата, изменения Конституции приведут к изменениям законов и в Москве. "Более того, я уверена, поправки в Конституцию дадут импульс для развития регионального законодательства в сфере защиты прав детей на полноценное развитие и воспитание. Как субъект федерации мы имеем право инициировать собственные программы в этом направлении. Моя инициатива создания московского алиментного фонда уже рассматривалась в Мосгордуме, буду продолжать работу в этом направлении. Мы, депутаты, сделаем все от нас зависящее, чтобы расширять программы льготного ипотечного кредитования для семей с детьми. И таких примеров в отраслевом, региональном законодательстве может быть множество, решение этих проблем — залог устойчивого и системного развития программ в сфере детства: соцзащиты, образования, здравоохранения, детского спорта и в целом системы социальных гарантий для семьи и детей", - заключила депутат.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Москвичи могут выбрать несколько способов участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

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