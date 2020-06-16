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Раненых во время стрельбы в Москве полицейских представят к наградам

18:32
  • вторник
  • 16 июня 2020

Офицерам вручат медали "За отличие в охране общественного порядка"

Офицеров полиции, раненых во время стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, представят к государственным наградам. Решение принял глава МВД России.
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"Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение внести президенту представления о награждении медалями "За отличие в охране общественного порядка" инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

15 июня сотрудники ДПС остановили на Ленинском проспекте за нарушение правил дорожного движения такси . Проходивший мимо мужчина неожиданно открыл огонь по полицейским из травматического оружия. Офицеры были ранены, но открыли ответный огонь.

Нападавшего с ранениями в живот госпитализировали. Выяснилось, что это 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев. Род его деятельности неизвестен, проверяется причастность мужчины к экстремистским организациям. Сообщалось, что брат Галаева работает в полиции Ингушетии.

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