Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля

Переходный период после режима самоизоляции – 2 месяца

Переходный период от режима самоизоляции к нормальной жизни займет 2 месяца. Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", - сказал столичный градоначальник на встрече с рестораторами.

На 23 июня запланирован следующий этап отмены ограничений. Откроются рестораны и кафе, возобновится работа фитнес-индустрии и городской инфраструктуры.

А второй этап начался 16 июня. Возобновилось оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, открылись летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риелторские конторы. Заработали службы проката, рекламные, консалтинговые агентства. Готовы принять посетителей музеи, выставочные залы и зоопарки. Спортивные мероприятия также возобновятся, но с ограничениями: трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.

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