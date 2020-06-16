ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля

18:55
  • вторник
  • 16 июня 2020

Переходный период после режима самоизоляции – 2 месяца

Переходный период от режима самоизоляции к нормальной жизни займет 2 месяца. Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

"Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", - сказал столичный градоначальник на встрече с рестораторами.

На 23 июня запланирован следующий этап отмены ограничений. Откроются рестораны и кафе, возобновится работа фитнес-индустрии и городской инфраструктуры.

А второй этап начался 16 июня. Возобновилось оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, открылись летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, риелторские конторы. Заработали службы проката, рекламные, консалтинговые агентства. Готовы принять посетителей музеи, выставочные залы и зоопарки. Спортивные мероприятия также возобновятся, но с ограничениями: трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Собянин во время встречи с рестораторами города
Сергей Собянин во время встречи с рестораторами города
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.