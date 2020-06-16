Врачи сошлись в схватке с полицией во время митинга в Париже

В ход пошли файеры и слезоточивый газ

Бутылки, камни и файеры летят в полицейских, которые пытаются пресечь беспорядки в центре Парижа. Манифестация медицинского персонала общественных больниц начиналась мирно. Однако очень быстро митинг перерос в потасовки между медиками и стражами порядка.

Парижская полиция в долгу не остается. Для разгона нескольких сотен радикально настроенных врачей широко применяется слезоточивый газ. В настоящее время стычки продолжаются на эспланаде Инвалидов в седьмом округе города, в туристической зоне. Хулиганы бросают бутылки, камни и файеры. Полиция, прикрываясь щитами, освобождает от манифестантов участки обширной эспланады, передает корреспондент ТАСС.

Манифестация началась у здания министерства здравоохранения. Активисты требовали увеличения заработной платы и снижения нагрузки на работе. Участники акции заявили, что продолжающиеся долгое время переговоры зашли в тупик, большинство представителей профсоюзов их покинули.

Стычки манифестантов с парижской полицией продолжаются. Во время подавления беспорядков, по данным полицейской префектуры Парижа, задержаны 16 человек.

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