Стрелявшего по полицейским в Москве отправят на психиатрическую экспертизу

Последняя информация о происшествии

Полицейских Сергея Крылова и Алексея Пояркова, раненых в результате стрельбы на западе Москвы, представят к госнаградам. Об этом во вторник сообщили в МВД. Несмотря на травмы, инспекторы ДПС обезвредили нападавшего. Все участники этого инцидента остаются в больницах. Главному подозреваемому назначена психиатрическая экспертиза. Дома у него прошли обыски.

Два сотрудника ГИБДД. Капитан полиции Сергей Крылов и старший лейтенант Алексей Поярков. По словам врачей, несмотря на многочисленные огнестрельные ранения, угроза для их жизней миновала. После перестрелки на Ленинском проспекте первую помощь на месте им сначала оказали врачи скорой помощи. И доставили в больницу. Больше всего беспокоились за старшего по званию, у которого, помимо прочего, было серьезное ранение в голову, передает "ТВ Центр".

"Он был переведен из реанимации в отделение. Прогноз благоприятный. Состояние оценивается как средней тяжести, стабильное. В ясном сознании. Передвигается самостоятельно по палате", - рассказали в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова.

Напомним, в понедельник на Ленинском проспекте прохожий напал на двух сотрудников ГИБДД, которые оформляли протокол на водителя такси. Шёл мимо, открыл дверь патрульной машины и начал стрелять по инспекторам. Те открыли ответный огонь.

Несмотря на ранения, полицейским удалось справиться с нападавшим. Оружие, из которого стреляли, очень похоже на травматический пистолет Фантом-Т. Десятизарядный. Калибр также 10 миллиметров. В обзорах к пистолету указывается, что оружие мощное. Соответственно, если провести доработку, незаконную, убойность еще можно повысить. Это, скорее всего, и объясняет, почему инспекторы ГИБДД получили серьезные ранения, хотя по ним и стреляли резиновыми пулями. Их удалось обнаружить на асфальте экспертам. Еще накануне была установлена личность стрелявшего, адрес его проживания и круг общения.

Ратмиру Галаеву 24 года. Сообщается, что Галаев приехал в Москву из Ингушетии в апреле. Появлялся и раньше. Пытался учиться, но был отчислен из двух вузов за неуспеваемость. Увлекался боями без правил. У него было несколько сотрясений мозга. Отец - бывший высокопоставленный офицер наркоконтроля Ингушетии. Дядя - Аюп Галаев - недолгое время занимал пост министра имущественных отношений и культуры республики. В распоряжение журналистов попали и копии нескольких страниц, предположительно, дневника Ратмира Галаева. Разноцветными чернилами - размышления об Исламе и признания в любви к богу. И там же написана цель - пойти на смерть. В социальных сетях он публиковал призывы сдавать деньги на митинги протестов, которые проходили в Ингушетии в 2018-19 годах. В подписках - личная страница Абу Умара Саситлинского. В России против этого человека возбуждено несколько уголовных дел, по террористическим статьям. По данным силовиков, он являлся одним из главных вербовщиков и организаторов переправки боевиков с Северного Кавказа в Сирию. Тем не менее в истинных мотивах этого преступления еще предстоит разобраться следователям. Министр внутренних дел России представил обоих полицейских к государственным наградам.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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