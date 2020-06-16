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Голосование по поправкам в Конституцию охватит более 100 стран

22:38
  • вторник
  • 16 июня 2020

Граждане с российскими паспортами смогут отдать свой голос на 250 избирательных участках за рубежом

Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию смогут наши соотечественники, проживающие более чем в 100 странах мира. Об этом сообщил во вторник в ходе онлайн конференции замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает "ТВ Центр".

Граждане с российскими паспортами, которые проживают за рубежом, смогут отдать свой голос на 250 избирательных участках, которые откроются в российских дипмиссиях. Это меньше, чем при проведении выборов федерального уровня, но соответствует ситуации.

"В этот раз участков будет меньше, потому что есть определенные эпидемиологические ограничения для организации процесса голосования. Поэтому остановились наши специалисты на количестве 250. Но этого хватит, чтобы все страны, где у нас есть достаточное дипломатическое присутствие, имели возможности дать нашим гражданам сделать свой выбор относительно изменений в текст Конституции Российской Федерации", - сообщил Климов.

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