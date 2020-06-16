Собянин рассказал о начале работы летних веранд ресторанов и кафе

С 16 июня летние веранды кафе возобновили работу в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в первый день возобновления работы летних веранд в столичных кафе посетил одну из них, где пообщался с рестораторами столицы.

"Все решения достаточно серьезно выверены, и мы наблюдаем каждый этап. В прошедший понедельник еще раз проверили, не ошибаемся ли мы, посмотрели все тренды: выявляемость заболевания, госпитализация, количество пневмонии - все падает, причем достаточно уверенно", - сказал Собянин.

По его словам, необходимо выработать такие нормы деятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которые позволят гарантировать дальнейшую безопасность горожан.

"Мы понимаем, что этот вирус уже не уйдет, останется навсегда. Надо приспосабливаться к этому. На всю жизнь себя закупорить в четырех стенах, закрыть - это же не выход. Надо сгладить все риски, которые дают неуправляемость ситуацией, ввести управляемый режим, а потом привыкать к новой жизни: сделать такие нормы, которые бы гарантировали, что мы будем жить нормально, что не будет этих всплесков неуправляемых", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что в Москве по-прежнему остается запас коечного фонда для лечения пациентов с выявленным коронавирусом. "Двойной только по стационарам и еще столько же в мобильных госпиталях. Мы ничего это не убираем на всякий случай, но я думаю, что не понадобится", - отметил Собянин. Он добавил, что даже в напряженный период пандемии в столице оставался запас коечного фонда порядка 30%.

Также мэр отметил работу столичных заведений общепита, которые в период пандемии обеспечивали питанием медицинских работников. "По объему - это около 25% от общего объема общепита работали по заказу, в том числе по городским заказам", - заключил Собянин.

С 16 июня летние веранды возобновили работу. В ближайшие недели в городе планируют открыть около трех тысяч летних кафе.

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