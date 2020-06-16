ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко проговорился о мечте Мишустина

19:56
  • вторник
  • 16 июня 2020

У премьера недюжинные способности

Михаил Мишустин четко представляет ситуацию с коронавирусом, он неплохо разбирается в общих вопросах медицины. Премьер-министр даже мечтал стать врачом. Секреты главы российского правительства раскрыл глава Минздрава Михаил Мурашко.
Мишустин пообещал не снижать объемы тестирования в России

"Он действительно неплохо разбирается в общих вопросах медицины, и у него много близких друзей, коллег, которые в том числе ему могут донести эту информацию. Насколько я знаю, он даже в свое время мечтал стать врачом", - сказал Мурашко в эфире Первого канала.

Глава Минздрава также рассказал, когда, по его мнению, можно будет полностью отменить ограничения, введенные из-за СOVID-19. Мурашко считает, что имеет смысл говорить о феврале следующего года.

Министр пояснил, что основной показатель – число россиян с иммунитетом к коронавирусу. Если им будут обладать около 45% граждан, заболевание удастся полностью победить – цепочка передачи вируса гарантированно прервется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.