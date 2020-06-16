Мурашко проговорился о мечте Мишустина

У премьера недюжинные способности

Михаил Мишустин четко представляет ситуацию с коронавирусом, он неплохо разбирается в общих вопросах медицины. Премьер-министр даже мечтал стать врачом. Секреты главы российского правительства раскрыл глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Он действительно неплохо разбирается в общих вопросах медицины, и у него много близких друзей, коллег, которые в том числе ему могут донести эту информацию. Насколько я знаю, он даже в свое время мечтал стать врачом", - сказал Мурашко в эфире Первого канала.

Глава Минздрава также рассказал, когда, по его мнению, можно будет полностью отменить ограничения, введенные из-за СOVID-19. Мурашко считает, что имеет смысл говорить о феврале следующего года.

Министр пояснил, что основной показатель – число россиян с иммунитетом к коронавирусу. Если им будут обладать около 45% граждан, заболевание удастся полностью победить – цепочка передачи вируса гарантированно прервется.

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