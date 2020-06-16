Президент США назвал подписанный указ "большим шагом"
Дональд Трамп взялся за реформу полиции. Президент США помпой подписал соответствующий указ: церемония проходила в Розовом саду Белого дома, ее транслировали американские телеканалы.
"Это большой шаг, который раньше не предпринимался", - заявил президент США.
Как сообщается, нововведения должны улучшить обмен информацией между госструктурами – чтобы, в частности, не принимать на работу в полицию людей без полной проверки их биографии. Власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы.
Указ предусматривает выделение грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов: стражей порядка будут обучать тому, как разрешать конфликты мирным путем. Документ также обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"