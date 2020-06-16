В Москве обсудили фейки в преддверии голосования по поправкам в Конституцию

Ложная информация обнаружена в Сети

Только с начала этого месяца в интернете было обнаружено более 250 страниц, где содержалась заведомо ложная информация о предстоящем голосовании. Меры борьбы с иностранным вмешательством и фейковой информацией обсудили сегодня на онлайн-конференции в Москве. В ближайшее время все собранные материалы будут переданы в соответствующую комиссию Госдумы. А прозрачность в ходе самого голосования поможет обеспечить институт наблюдателей.

"Мы абсолютно открыты в плане организации общественного наблюдения, создали специальный портал, на котором можно получить информацию и узнать, как стать наблюдателем. Такой подход - открытость, прозрачность всех процедур, вместе с общественным контролем со стороны независимых наблюдателей позволит обеспечить полнейшее и тотальное соблюдение закона в ходе организации общероссийского голосования", - рассказала секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.

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