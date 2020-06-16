Попова разрешила ветеранам смотреть парад Победы без маски

Будет соблюдена социальная дистанция

Власти позаботились о безопасности ветеранов, приглашенных на Красную площадь 24 июня. Участники Великой Отечественной смогут наблюдать за парадом Победы без маски: социальная дистанция будет соблюдена, заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Места для ветеранов предусмотрены через 2 кресла. Это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончании снова ее надеть",- сказала Попова в эфире канала "Россия 1".

По словам главы Роспотребнадзора, все предметы на Красной площади будут абсолютно чистыми. Перед парадом все помоют и продезинфицируют, подчеркнула Попова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"