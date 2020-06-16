Рособрнадзор: школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

Обязывать экзаменуемых никто не намерен

Требовать от школьников использования масок и перчаток во время сдачи Единого государственного экзамена не будут. По словам представителя Рособрнадзора Игоря Круглинского, в планах подобных требований нет.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток. И все же ведомство считает эту меру необходимой.

"Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене. До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках", - сказал Круглинский в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что власти регионов должны сами ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу. И на этой основе принимать решение – целесообразно ли школьникам использовать маски и перчатки во время ЕГЭ.

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