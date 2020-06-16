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Как Путина защищают от коронавируса

21:47
  • вторник
  • 16 июня 2020

В президентской резиденции оборудована специальная система

Резиденция президента России Владимира Путина в Ново-Огарево оборудована специальной системой защиты от коронавируса. Гриф секретности с этой информации сняли журналисты кремлевского пула.
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Как выяснилось, на входе в резиденцию оборудован специальный тоннель, в котором все посетители проходят дезинфекцию. Разработкой тоннеля занималась пензенская компания. Система распыляет дезинфицирующий раствор на открытые участки тела и одежду каждого проходящего, окружая его мелкодисперсным водным туманом, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте заверил, что для защиты Путина от коронавируса делается все, что нужно. К примеру, все сотрудники, готовящие мероприятия с участием президента, сдают тест на коронавирус, сообщил представитель Кремля.

Сам Владимир Путин во время онлайн-общения с врачами в мае заявил, что не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.

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