Знаменитый кот Боб скончался в Лондоне на 14-м году жизни

Его друг музыкант Боуэн оплакивает потерю

Британский музыкант Джеймс Боуэн оплакивает утрату друга. Кот Боб, который помог бывшему наркоману обрести смысл жизни, покинул его на 14-м году жизни.

"Я чувствую, что свет погас в моей жизни. Я никогда его не забуду", - написал в соцсети Боуэн.

В 2007 году лечившийся от наркотической зависимости Боэун обнаружил в подъезде социального жилья бездомного раненого кота. Выходив животное, бывший наркоман забрал его себе, а затем стал вместе с ним выступать в лондонском районе Ковент-Гарден. Музыкант признавался, что обрел смысл жизни.

Джеймс встал на ноги, купил дом, а рыжий кот стал лондонской достопримечательностью. О друзьях писали газеты и публиковались книги - "Уличный кот по имени Боб", "Мир глазами кота Боба" и "Подарок от кота Боба". Эти шедевры перевели на 40 языков. А в 2016 году о друзьях сняли фильм, на премьере которого присутствовали члены королевской семьи, передает РИА Новости.

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