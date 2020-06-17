ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом

08:08
  • среда
  • 17 июня 2020

Общее число умерших в столице пациентов с COVID-19 увеличилось до 3434

В Москве за сутки скончались 48 пациентов с подтвержденным коронавирусом и диагнозом пневмония. Общее число умерших в столице пациентов с COVID-19 увеличилось до 3434.

Как Путина защищают от коронавируса
Рособрнадзор: школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Попова разрешила ветеранам смотреть парад Победы без маски

"Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", - говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 208 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 126 тысяч человек.

По данным на 16 июня, COVID-19 диагностирован у 8248 человек в 82 регионах . У трети из них отсутствовали какие-либо симптомы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.