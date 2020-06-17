В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице пациентов с COVID-19 увеличилось до 3434

В Москве за сутки скончались 48 пациентов с подтвержденным коронавирусом и диагнозом пневмония. Общее число умерших в столице пациентов с COVID-19 увеличилось до 3434.

"Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", - говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 208 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 126 тысяч человек.

По данным на 16 июня, COVID-19 диагностирован у 8248 человек в 82 регионах . У трети из них отсутствовали какие-либо симптомы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"