Чем грозит военный конфликт между Пхеньяном и Сеулом

Развитие кризиса чревато полным опустошением Корейского полуострова, считает эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили кризис на Корейском полуострове. Почему не столь давняя попытка сближения между Пхеньяном и Сеулом закончилась неудачей? Может ли нынешний кризис перерасти в вооружённый конфликт? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответит Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего востока Российской академии наук.

"Ограниченный перестрелки возможны. Любой конфликт на данном этапе будет ограниченным. Я не думаю, что две Кореи хотят полномасштабной войны. Она чревата полным опустошением Корейского полуострова, это густонаселенный район – это будет катастрофа. Даже применение обычных вооружений, безъядерных, приведет к тому, что территория станет непригодной для проживания человека", - сказал эксперт.

Полный комментарий Жебина смотрите в видео.

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