ВОЗ объявила о прорыве в лечении коронавируса

Найдено эффективное и недорогое лекарство

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероида дексаметазона. Как оказалось, он эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходимы кислородное лечение или искусственная вентиляция легких", - цитирует Гебрейесуса РИА Новости. Глава ВОЗ назвал это "отличной новостью".

Исследование оксфордских ученых показало, что дексаметазон на 35% снижает риск смерти больных с COVID, подключенных к аппаратам ИВЛ, и на 20% - риск смерти пациентов, получающих кислород.

Упаковка этого противовоспалительного препарата в Британии стоит всего пять фунтов стерлингов. Местные власти внесли дексаметазон в число препаратов, которыми разрешено лечить от коронавируса.

Напомним, что в России нашли другое эффективное лекарства от COVID - препарат "Авифавир" на базе "Фавипиравира". Его пока нельзя купить в аптеках, оно доступно лишь пациентам в больницах.

По последним данным, свыше 8,2 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусной инфекцией, более 446 тысяч скончались.

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