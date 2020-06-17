Медведев рассказал о нанесенном экономике России тройном ударе

Но в следующем году она адаптируется к новым условиям

Российская экономика в этом году пережила тройной удар, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала "Россия в глобальной политике". По его словам, это падение цен на нефть, введенные ограничения из-за пандемии коронавируса и снижение зарубежного спроса на отечественные товары.

Медведев посетовал, что российская экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта углеводородов. Говоря об ограничениях, связанных с коронавирусом, бывший премьер заявил, что их последствия не имеют аналогов.

"Внешне чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей. Но это сравнение – крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся", - написал Медведев.

Сокращение спроса в мире он назвал следствием введенных по всему миру ограничений. Продолжительность может зависеть от срока действия карантинных мер, но угрозу представляет новая вспышка пандемии. Она способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сравнимый лишь с мировой войной.

Дмитрий Медведев добавил, что за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары и в состоянии определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия. По его мнению, основной отрицательный эффект следует ожидать в этом году, а уже в следующем российская экономика сможет адаптироваться к новым условиям.

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