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Боня оправдалась за слова о живущих на МРОТ россиянах

08:41
  • среда
  • 17 июня 2020

Девушка говорила о тех, кто превратился "в отбросы общества"

Телеведущая Виктория Боня объяснила свое высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, которое вызвало шквал негодования в социальных сетях. В своем инстаграме она заверила, что говорила не обо всех россиянах, а о тех людях, которые превратились "в отбросы общества" и превращают своих детей в такие же отбросы.

Девушка заявила, что ее слова вырвали из контекста. По этой причине она решила записать новое видео и объяснить суть своих высказываний.

"Я говорю про алкоголиков. Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится", - заявила Виктория Боня.

По ее словам, общество привыкло делать вид, что не замечает, как алкоголики и тунеядцы нарушают существующие нормы и не несут за это ответственности. Боня добавила, что не выступала против увеличения МРОТ, а ее слова раздули так, будто она "меморандум выпустила".

Накануне Виктория Боня заявила, что властям следует помогать бизнесменам, а не "криворуким алкоголикам и нищебродам", которые получают минимальную зарплату и сами виноваты в тяжелой финансовой ситуации.

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