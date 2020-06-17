ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России придумали новое пособие для родителей-одиночек

08:51
  • среда
  • 17 июня 2020

Его хотят выдавать до конца года

Национальный родительский комитет (НРК) предложил правительству и Госдуме ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек и отцов-одиночек. Ожидается, что его будут выплачивать до окончания пандемии коронавируса. 
Путин рассказал о миссии матерей

Председатель НРК Ирина Волынец заявила, что граждане, которые в одиночку воспитывают детей, остаются незащищенной социальной группой. Это особенно заметно в условиях непростой экономической ситуации из-за COVID-19, считает она. 

"Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи", - приводит RT выдержку из обращения Волынец к правительству и Госдуме. 

В НРК подчеркнули, что новая выплата не отменяет все действующие льготы и пособия для родителей-одиночек.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мать-одиночка
Мать-одиночка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.