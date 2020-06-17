В России придумали новое пособие для родителей-одиночек

Его хотят выдавать до конца года

Национальный родительский комитет (НРК) предложил правительству и Госдуме ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек и отцов-одиночек. Ожидается, что его будут выплачивать до окончания пандемии коронавируса.

Председатель НРК Ирина Волынец заявила, что граждане, которые в одиночку воспитывают детей, остаются незащищенной социальной группой. Это особенно заметно в условиях непростой экономической ситуации из-за COVID-19, считает она.

"Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи", - приводит RT выдержку из обращения Волынец к правительству и Госдуме.

В НРК подчеркнули, что новая выплата не отменяет все действующие льготы и пособия для родителей-одиночек.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

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