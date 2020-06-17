Трамп похвастался несуществующей вакциной от СПИДа

Президент США похвалил американских ученых за выдуманное им достижение

Президент США Дональд Трамп похвалил американских ученых за создание несуществующей вакцины от СПИДа. По его мнению, это доказывает, что ученые США способны разработать вакцину и от COVID-19.

По словам Трампа, у США будет успешная вакцина и лекарство от коронавируса до конца года. "Это люди - лучшие, самые умные, самые выдающиеся", - отметил Трамп во время выступления в Белом доме. Президент отметил, что именно "они придумали вакцину от СПИДа".

Как пишет газета The Hill, речь может идти о предэкспозиционной или доконтактной профилактике ВИЧ. Это профилактический прием препаратов людьми, не имеющими ВИЧ, который снижает риск возможного заражения вирусом.

"СПИД был смертным приговором, и теперь люди живут, принимая таблетки. Это невероятно", — сказал Трамп.

О СПИДе говорят в том случае, когда у человека, зараженного ВИЧ, появляются инфекционные заболевания, обусловленные неэффективной работой иммунной системы, разрушенной вирусом. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

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