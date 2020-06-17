"Он места себе не находит": Ефремов похудел на 6 килограммов после ДТП

О его моральных страданиях рассказал адвокат

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный - актер Михаил Ефремов - находится в крайне подавленном состоянии после смертельного ДТП в Москве.

"Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест даже, могу сказать. Похудел за неделю на 6 килограммов. Морально очень страдает", - цитирует Пашаева "СтарХит".

Михаил Ефремов отказывается пройти медицинский осмотр, хотя, по мнению его адвоката, нуждается в лечении. Вместе с ним в квартире в Плотниковом переулке находятся жена и трое детей. Актер разговаривает только с адвокатами, родственниками и следователями.

Пашаев также заявил, что Ефремов не без причины сел пьяным за руль. Ему позвонили и сообщили о смерти близкого человека, чье имя адвокат не стал раскрывать. Звонивший попросил Ефремова приехать и помочь, что тот и попытался сделать. "Он же добродушный, безотказный", - объяснил Пашаев.

Накануне родственница погибшего курьера Сергея Захарова потребовала, чтобы виновнику аварии дали максимально возможный срок, несмотря на звания и регалии.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Зверев. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

Михаил Ефремов попросил у родных Захарова прощения и предложил им материальную помощь. Он выразил готовность понести наказание за содеянное. Адвокат семьи заявил, что родственники Захарова отказались от денег и не приняли извинений Ефремова.

Видео: Ефремов обратился к семье погибшего курьера

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"