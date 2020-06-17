"Уже вид анорексички": фигуристка Сотникова устроила голодовку

Спортсменка не ест третий день

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова устроила голодовку. Она перестала есть пищу и при этом продолжила тренировки.

Накануне 24-летняя спортсменка опубликовала фотографию со своей тренировки и написала: "Второй день. Посмотрим, насколько меня хватит".

Позднее Сотникова уточнила, что собирается голодать три дня. Она задала своим подписчикам вопрос: "Выдержу?"

Фанаты фигуристки не оценили ее планы и предостерегли от проблем со здоровьем, в частности, ей напомнили, что голодание чревато проблемами с желудком.

- Уже вид анорексички. Куда делась красивая девушка? - У тебя шикарная фигура! Аккуратно с голоданием. - Голодание не поддерживаю, зачем?

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