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"Уже вид анорексички": фигуристка Сотникова устроила голодовку

09:31
  • среда
  • 17 июня 2020

Спортсменка не ест третий день

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова устроила голодовку. Она перестала есть пищу и при этом продолжила тренировки.

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Накануне 24-летняя спортсменка опубликовала фотографию со своей тренировки и написала: "Второй день. Посмотрим, насколько меня хватит".

Позднее Сотникова уточнила, что собирается голодать три дня. Она задала своим подписчикам вопрос: "Выдержу?"

Фанаты фигуристки не оценили ее планы и предостерегли от проблем со здоровьем, в частности, ей напомнили, что голодание чревато проблемами с желудком.

- Уже вид анорексички. Куда делась красивая девушка?

- У тебя шикарная фигура! Аккуратно с голоданием. 

- Голодание не поддерживаю, зачем?

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