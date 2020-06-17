Стало известно о планах отдать Карелию Финляндии

Власти страны принимать регион отказались

Советский Союз был готов передать Карелию Финляндии. Об этом сообщил бывший эксперт МИД страны, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен в своей новой книге, выдержки из которой публикует портал iltalehti.fi.

Летом 1990 года политбюро ЦК КПСС согласилось на независимость прибалтийских республик. По такому же принципу рассматривалась и возможность передачи финской стороне Карелии, утверждает писатель. Тогда же к нему якобы обратился советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин, который предупредил его о готовности "либерального большинства политбюро" начать переговоры о передаче региона.

Осуществить планы, по утверждению Сеппинена, не удалось из-за позиции тогдашнего президента Финляндии. Мауно Койвисто якобы отказался получить Карелию из-за опасений, что регион будет конкурировать с западной частью страны. Позднее вернуть Финляндии Карелию предлагал и Борис Ельцин, пишет Сеппинен, но и тогда власти отказали Москве.

Ранее бывший замглавы российского МИД Андрей Федоров заявлял, что в начале 90-х годов Кремль якобы обсуждал возможность продажи Карелии, напоминает РИА Новости. Соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис опроверг существование таких планов.

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