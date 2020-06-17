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Появилась новая схема обмана при продаже авто

09:54
  • среда
  • 17 июня 2020

Покупатель лишается и машины, и денег

В России получила распространение новая схема обмана, при которой мошенник берет машину в аренду, получает дубликат ПТС по поддельной доверенности и продает авто неосторожному покупателю. 

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Как пишет "Российская газета", недавно жертвой мошенника стал житель Подмосковья, который по низкой цене купил у некоего юридического лица Mercedes-Benz E-Class. У продавца был дубликат ПТС, что не смутило покупателя. 

Пострадавший поставил Mercedes на учет в ГИБДД, но вскоре выяснилось, что авто проходит по уголовному делу. Как оказалось, мошенник арендовал иномарку для работы в такси, но потом выставил ее на продажу. В итоге он обманул и владельца машины, и покупателя. Последний лишился автомобиля и денег.

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