Появилась новая схема обмана при продаже авто

Покупатель лишается и машины, и денег

В России получила распространение новая схема обмана, при которой мошенник берет машину в аренду, получает дубликат ПТС по поддельной доверенности и продает авто неосторожному покупателю.

Как пишет "Российская газета", недавно жертвой мошенника стал житель Подмосковья, который по низкой цене купил у некоего юридического лица Mercedes-Benz E-Class. У продавца был дубликат ПТС, что не смутило покупателя.

Пострадавший поставил Mercedes на учет в ГИБДД, но вскоре выяснилось, что авто проходит по уголовному делу. Как оказалось, мошенник арендовал иномарку для работы в такси, но потом выставил ее на продажу. В итоге он обманул и владельца машины, и покупателя. Последний лишился автомобиля и денег.

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