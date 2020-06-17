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Депутат МГД: соцработники продолжат помогать остающимся дома пожилым москвичам

09:58
  • среда
  • 17 июня 2020

Эпидемия еще не закончилась

Социальные работники в Москве продолжат бесплатно доставлять лекарства до осени. Об этом сообщила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"Что касается пожилых людей, то они сидели в самоизоляции. Они большие молодцы, я сама ходила раздавала им для утешения какие-то подарочки. Они молодцы, потому что спасли жизни и себе, и другим людям. Наши социальные работники очень активно помогали этой категории людей. Сегодня для того, чтобы ограничить поход пожилых людей в поликлинику, в городе продлено оказание помощи соцработниками где-то до осени", - сказала Стебенкова агентству "Москва".

Депутат обратилась к москвичам старше 65 лет с просьбой продолжать "оберегать себя и обязательно соблюдать режим самосохранения". Стебенкова отметила, что Москва постепенно выходит из эпидемии, однако она еще не закончилась.

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