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ВДНХ представила новые прогулочные маршруты для посетителей

10:05
  • среда
  • 17 июня 2020

На любой вкус

На ВДНХ разработали новые прогулочные маршруты. Ознакомиться с ними можно на сайте выставочного комплекса.

Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, пройтись по тенистым аллеям и увидеть цветущие клумбы можно, выбрав маршрут "ВДНХ в цветах". Он проходит по Центральной аллее, скверам Юннатов и Латвийскому, Мичуринскому саду и ландшафтному парку, а заканчивается в Минском сквере.

Самый насыщенный маршрут придется по вкусу любителям долгих прогулок. Он называется "Природный мир ВДНХ" и включает 18 локаций. Гости увидят 14 фонтанов Центральной аллеи выставки, посетят зеленый лабиринт, воздушную экотропу и заглянут на смотровую площадку в ландшафтном парке, с которой открывается живописный вид на каскад Каменских прудов и фонтан "Золотой колос". Завершится маршрут возле водной дороги с искусственными ручьями, которая приведет к оборудованному песчаному пляжу.

Кроме того, специально к летнему сезону были обновлены два прогулочных маршрута. Один из них - "Прогулка в тишине" - позволит отдохнуть в скверах Юннатов и Латвийском, полюбоваться дубовой рощей, Садовым прудом и пройтись по уникальной воздушной экотропе длиной 474 метра, которая проходит через старинную Шереметьевскую дубраву. Тем, кто хочет изучить главные достопримечательности и символы ВДНХ, подойдет туристический маршрут "Знакомство с ВДНХ".

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