Центр детской психоневрологии в Москве вновь заработал в штатном режиме

Этого очень ждали

Реабилитационный центр для детей с психоневрологическими патологиями в Москве заработал в штатном режиме. Об этом сообщила руководитель учреждения, главный внештатный детский невролог Татьяна Батышева.

"Этого дня очень ждали и наши маленькие пациенты, и члены их семей. Для многих из них курс восстановительного лечения — это возможность не только поддержать здоровье, но и улучшить качество жизни на длительное время. Если общее число людей с инвалидностью в стране объективно снижается, то, к сожалению, именно детская инвалидность растёт, причём довольно большими темпами. Ещё девять лет назад в России было около 495 тысяч детей-инвалидов, в начале 2017 года количество таких детишек по стране составляло около 625 тысяч, а уже в 2019 году эта цифра возросла ещё на 26 тысяч человек. В столице сейчас живет почти 40 тысяч детей с ограниченными возможностями", - рассказала она.

Татьяна Батышева уточнила, как именно процесс реабилитации будет проводиться в нынешних условиях.

"Разработаны и сейчас внедряются программы дистанционной реабилитации в рамках проекта "Дневной стационар 2.0". Для каждого ребёнка формируется собственная программа восстановительных занятий, которая позволяет родителям проводить их на дому при постоянном дистанционном контроле и по рекомендациям врачей-специалистов. Объективные плюсы этой программы очевидны: меньше стресса для детей, исключение вероятности инфицирования при посещении медицинского учреждения", - отметила она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"