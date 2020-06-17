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Коронавирус в Москве: за сутки от инфекции вылечились более 2 тыс. пациентов

10:07
  • среда
  • 17 июня 2020

Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 128 тысяч 385

Из московских больниц за сутки выписался 2271 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128 тысяч 385", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, передает АГН "Москва". При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее стало известно, что в России за все время пандемии проведено уже более 15,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 308 тысяч россиян.

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