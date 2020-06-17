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"Пресса нет, ну и не надо": располневшая Самойлова снялась в бикини

10:50
  • среда
  • 17 июня 2020

Она собой довольна

Модель Оксана Самойлова, которая за время карантина поправилась на шесть килограммов, опубликовала в Instagram фото в купальнике.
Самойлова и Джиган записали совместное видео на дороге

Прошло уже почти четыре месяца с тех пор, как модель родила четвертого ребенка. Через неделю после кесарева сечения Самойлова резко похудела, как будто и не рожала, а потом стала постепенно поправляться. 

"Сейчас я вешу столько, сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу похудеть, но чтобы мне держать такой вес, это нужно есть за троих и прирасти к дивану, чем я и занималась последнее время", - объявила Самойлова.

Она опубликовала несколько фото в зеленом купальнике. На одном снимке 32-летняя красавица беззаботно написала: "Пресса нет, ну и не надо". 

- И это мать четверых детей, - восторгаются в Сети. 

- Идеально. 

- Ведьма.

- Богиня. 

- И вес, и муж вернулись. 

Сейчас многих фанатов интересует не столько внешность Самойловой, сколько ее отношения с мужем - рэпером Джиганом. На днях стало известно, что Головинский районный суд Москвы прекратил дело о их разводе в связи с примирением сторон. Супруги пока не комментировали эту новость. 

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают четырех детей. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и, судя по всему, вымолил у нее прощение.

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