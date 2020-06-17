"Пресса нет, ну и не надо": располневшая Самойлова снялась в бикини

Она собой довольна
Модель Оксана Самойлова, которая за время карантина поправилась на шесть килограммов, опубликовала в Instagram фото в купальнике.
Прошло уже почти четыре месяца с тех пор, как модель родила четвертого ребенка. Через неделю после кесарева сечения Самойлова резко похудела, как будто и не рожала, а потом стала постепенно поправляться.
"Сейчас я вешу столько, сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу похудеть, но чтобы мне держать такой вес, это нужно есть за троих и прирасти к дивану, чем я и занималась последнее время", - объявила Самойлова.
Она опубликовала несколько фото в зеленом купальнике. На одном снимке 32-летняя красавица беззаботно написала: "Пресса нет, ну и не надо".
- И это мать четверых детей, - восторгаются в Сети.
- Идеально.
- Ведьма.
- Богиня.
- И вес, и муж вернулись.
Сейчас многих фанатов интересует не столько внешность Самойловой, сколько ее отношения с мужем - рэпером Джиганом. На днях стало известно, что Головинский районный суд Москвы прекратил дело о их разводе в связи с примирением сторон. Супруги пока не комментировали эту новость.
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают четырех детей. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и, судя по всему, вымолил у нее прощение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"