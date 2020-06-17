В России впервые с начала мая выявили меньше 8 тысяч новых заболевших COVID-19

Скончались 194 пациента

В России выявили еще 7843 случая заражения коронавирусом. Впервые с 1 мая число заболевших за сутки опустилось ниже 8 тысяч. Общее число заболевших достигло 553301.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1065. В Подмосковье заболели еще 680 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 194 пациента с коронавирусом. Из них 48 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 7478 человек.

Выздоровели от коронавируса 10036 человек. Общее число переболевших достигло 304342.

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