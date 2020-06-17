Жара в Москве может побить рекорд времен Александра III

Столбики термометров поднимутся до +30

Аномальная жара установилась сразу в нескольких регионах России. На юге страны +40 градусов, а в Москве может быть побит температурный рекорд, который продержался почти 130 лет - со времен Александра III Вместе с летним зноем приходят и грозы. В Санкт-Петербурге и Крыму подтопления после сильных дождей.

Такого июня в Москве не было уже больше ста лет. Температура в центральной России выше нормы как минимум на 7 градусов. Кажется, аномальная жара пришла с юга страны, где уже сейчас - +40.

Аномальная жара установилась по всему югу после прошедших ливней: в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе. В Астраханской области и Волгограде ситуация такая же.

Чтобы хоть как- то охладить воздух в Воронеже спецтехника поливает водой дворы многоквартирных домов. Местные жители уже открыли купальный сезон. А садоводы жалуются: многие растения просто не выдерживают такой погоды.

В Крыму после аномальной жары начались мощные ливни. Улицы и тротуары затоплены. Сады и огороды ушли под воду. В некоторых районах выпало до 40 миллиметров осадков.

Свои "сюрпризы" это лето приготовило и для жителей северной столицы. Там тоже уже побит температурный рекорд. Сегодня синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до +29. На фоне такой жары прошли ливни, местами с градом. В некоторых районах подтоплены здания.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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