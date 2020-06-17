"Хватит нам аплодировать!" Врачи присоединились к протестам во Франции

Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием повысить зарплаты

Погромы, драки с полицией, десятки пострадавших и задержанных. Беспорядками завершился марш в поддержку медработников в Париже. Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием повысить зарплаты и увеличить число сотрудников. К мирным демонстрантам примкнули радикалы.

Перевернутые машины, дым и копоть от горящих мусорных баков. Погромы - в самом центре Парижа. Площадь перед мемориальным комплексом Дом Инвалидов затягивает слезоточивым газом. Но толпа не расходится. Наоборот. Все в черном, с закрытыми лицами, погромщики, кажется, только рады сопротивлению. В полицейских градом летят бутылки и выбитые из тротуаров булыжники. Те отвечают резиновыми дубинками.

Столкновения продолжаются больше часа. В итоге ранения получили 19 стражей порядка. Пострадали несколько журналистов. 30 человек задержаны. А ведь начиналась манифестация мирно. После нескольких месяцев изнурительной работы французские медики выходят на акцию протеста. Главное обращение к властям: "Хватит нам аплодировать - пора выполнять обещанное".

Все последние годы, говорит Профсоюз французских медиков, правительство сокращало расходы на больницы. В итоге страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса. На врачей легла двойная нагрузка.

- У нас просто нет средств, чтобы лечить людей. Понимаете? Поэтому мы требуем от государства предоставить нам все необходимое и создать нормальные условия работы. Коронавирус высветил большие проблемы в здравоохранении, но они существуют годами.

Исправить ошибки французские власти обещают в ближайшее время. Президент Макрон готовит новую стратегию в области здравоохранения и социальной защиты. Но профсоюзы намерены продолжать протестные акции. И хотя лидеры движения уже заявили, что не имеют никакого отношения к погромщикам, в соцсетях уже звучат призывы каждую манифестацию превращать в радикальную акцию.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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