КНДР возвращает войска к границам Южной Кореи

Сеул в ответ грозит жестким ответом

Южная Корея пригрозила северному соседу расплатой в случае начала войны. Сегодня в Сеуле заявили, что готовы жёстко ответить на любые военные провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на полуострове. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ранее Пхеньян отказался принимать переговорщиков, которых юг хотел направить для урегулирования противоречий. Северокорейский генштаб опубликовал подробности плана по введению войск в демилитаризованные зоны на границе. Там вновь развернут наблюдательные посты, разместят огневые части, проведут военные учения, а уровень боеготовности поднимут до наивысшего.

Напряжённость в отношениях двух государств стала нарастать в начале июня. Накануне по приказу Пхеньяна был взорван межкорейский офис связи, созданный по соглашению о прекращении вражды. ЕС и США осудили подрыв. В Кремле призвали стороны к сдержанности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"