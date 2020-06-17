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КНДР возвращает войска к границам Южной Кореи

11:41
  • среда
  • 17 июня 2020

Сеул в ответ грозит жестким ответом

Южная Корея пригрозила северному соседу расплатой в случае начала войны. Сегодня в Сеуле заявили, что готовы жёстко ответить на любые военные провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на полуострове. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ранее Пхеньян отказался принимать переговорщиков, которых юг хотел направить для урегулирования противоречий. Северокорейский генштаб опубликовал подробности плана по введению войск в демилитаризованные зоны на границе. Там вновь развернут наблюдательные посты, разместят огневые части, проведут военные учения, а уровень боеготовности поднимут до наивысшего.

Напряжённость в отношениях двух государств стала нарастать в начале июня. Накануне по приказу Пхеньяна был взорван межкорейский офис связи, созданный по соглашению о прекращении вражды. ЕС и США осудили подрыв. В Кремле призвали стороны к сдержанности.

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